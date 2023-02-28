مصرع شاب فى حادث تصادم بالشرقية

لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة أثناء قيادته دراجة بخارية بطريق المنير اسفل الاوسطى، بنطاق مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الزوامل المركزي بوصول" عبد الحليم س ع" 18 عاما مقيم قرية المنير نطاق مركز مشتول السوق جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

وبتوقيع الكشف الصحي على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة تبين ان سبب الوفاة نتيجة اصابته بتهتك بعظام الجمجمة وخروج المخ، إثر تعرضه لحادث تصادم من سيارة اثناء قيادته دراجة بخارية طريق المنير أسفل الأوسطى، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان للأسرة.

يذكر أن فريق من الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، قد قام بانتشال جثة لشاب مجهول الهوية من مياه ترعة الإسماعيلية أمام كوبري التفتيش نطاق مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية،تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلة، أمام كوبرى التفتيش، نطاق مركز شرطة بلبيس.

انتقلت الأجهزة الأمنية وفريق من الانقاذ النهرى بقسم الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ وتم انتشال الجثمان وتبين انه لشاب فى العقد الثالث من العمر، ولم يعثر معه على إثبات هويته، تم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة