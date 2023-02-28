مصرع شاب على يد عاطل طعنه بسلاح أبيض خلال مشاجرة بشبين القناطر

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرع شاب إثر تعرضه لطعنة على يد عاطل بسلاح أبيض "سكين"، فى مشاجرة بسبب الخلاف على بيع المخدرات، واستولى على متعلقاته، وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى شبين القناطر العام وأُلقى القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعى وطلب تحريات المباحث.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب وبه طعنه بالجسد.

انتقل على الفور ضباط مباحث المركز، وبالفحص تبين أن المجنى عليه "خليل ع."، مصاب بطعنة وجثة هامدة، وبتكثيف جهود البحث تبين أن مرتكب الواقعة "أحمد م." عاطل، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شبين القناطر.

تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بطعنه بسلاح أبيض "سكين"، فى مشاجرة لخلافات بينهما على بيع المواد المخدرة، واستولى على متعلقاته وأخفى المسروقات وأداة الجريمة عند أحد الأشخاص بقرية نوى بدائرة مركز شبين القناطر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.