مصانع كوريا الشمالية تسعى لتجاوز أزمة التمويلات بـ"البطاطا" و"الفاكهة"

وكالات

تبدو أزمة التمويلات المعوق الرئيسي الذى يواجه مصانع السيارات فى كوريا الشمالية، حتى يمكنها الحصول على المواد الخام حتى تتمكن من تصنيع ما يكفي من السيارات والشاحنات وقطع الغيار لتحقيق أهداف الإنتاج التي حددتها الدولة.

ولذا اتجهت بعض المصانع إلى إقامة أكشاك أغذية أمام بواباتها لبيع البطاطا الحلوة المشوية لجمع الأموال.

وتقوم شركات أخرى تديرها الدولة بالأمر نفسه، حيث تبيع مجموعة من المواد الغذائية من الكتسناء إلى الفاكهة، على أمل جني ما يكفي من الأموال لشراء ما يحتاجونه.