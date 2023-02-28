اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 02:37 م
أكرم القصاص
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مسن عراقى ينجب 3 توائم بالفلوجة بعد حرمان دام 50 عاما

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 01:47 م
مسن عراقى ينجب 3 توائم بالفلوجة بعد حرمان دام 50 عاما المسن العراقى
وكالات

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سجلت إحدى المستشفيات العراقية، ولادة 3 توائم لسيدة متزوجة ثلاثينية متزوجة من رجل سبعيني بمدينة الفلوجة.
 
وذكرت "صحة الأنبار"، في بيان، على نسخة منه، أن "مستشفى مدينة الفلوجة شهد ولادة 3 توائم إناث لسيدة تبلغ من العمر 33 عاماً، بعملية قيصرية ناجحة".
 
وأضاف البيان أن "والد التوائم يبلغ من العمر 72 عاماً، وحُرم من الإنجاب طوال الـ50 عاماً الماضية"، لافتاً إلى أن "والدة التوائم هي الزوجة الرابعة له".
 
وتسجل المستشفيات العراقية بين الحين والآخر حالات ولادة نادرة لتوائم غالباً ما يتمتعون بصحة جيدة.
 

العراق

مسن عراقى

مستشفى الفلوجة

الفلوجة



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