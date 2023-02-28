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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى في حراسة الاحتلال

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:10 م
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى في حراسة الاحتلال مستوطنون يقتحمون الأقصى
كتب : أحمد جمعة

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذ المستوطنون جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من باحات المسجد المبارك.

وكانت شرطة الاحتلال الاسرائيلي قد نشرت عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات "الأقصى" وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وواصلت التضييق على دخول المصلين.

ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى المبارك بصورة شبه يومية، وتزداد كثافة الاقتحامات ووتيرتها في الأعياد اليهودية والمناسبات الخاصة بدولة الاحتلال.

 

 

 


مستوطنون يقتحمون الأقصى

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