اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 08:11 م
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مستشار الرئيس للشئون الصحية يحذر من "حقنة هتلر": كلام غير علمى"

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 08:11 م
مستشار الرئيس للشئون الصحية يحذر من "حقنة هتلر": كلام غير علمى" الدكتور محمد عوض تاج الدين
ماجد تمراز

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علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، على لجوء البعض إلى ما يسمى بـ"حقنة هتلر" للتخلص من نزلات البرد الشديد، وقال: "هذا كلام غير دقيق وليس علمى، المرض يعنى تشخيص ثم علاج، واستخدام الأدوية بطريقة عشوائية يؤدى لمشكلات صحية كثيرة". 
 
وأضاف مستشار رئيس الجمهورية خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم": "هناك نزلات برد، وهناك خلط بين نزلات البرد نتيجة للأنفلونزا، وبعض حالات الكورونا، وبعض مرضى الأمراض المزمنة يكونون أكثر عرضة لمشكلات ومضاعفات كورونا ونزلات البرد، لذلك على المريض أن يلجأ للطبيب ويكتب له العلاج المناسب بعد التشخيص".
 
وقال تاج الدين: "حاليا هناك حالات مصابة بكورونا في مصر، ونحن متفقون أن هناك حالات موجودة ولكن ليست حالات ضخمة، كثيرا منها يعالج منزليا، لكن عندما يزيد العدد تحتاج بعض الحالات لدخول المستشفيات، ولدينا حالات في المستشفيات، وبعضها في الرعاية المركزة، لكنها لا تمثل أي مظهر من مظاهر موجة جديدة من كورونا، لذلك علينا أن نستمر في المراقبة والترقب والحذر".
 
وتابع: "لا نستطيع أن نقول أننا عبرنا أزمة كورونا، قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية رسميا انتهاء وباء كورونا، وتحول الفيروس إلى أحد الفيروسات التنفسية الشائعة والمنتشرة في العالم، لذلك لابد من الحرص واتباع التعليمات للوقاية من الإصابة به".
 
وقال: "المتلازمات والأمراض المناعية والوراثية والجينية عددها كبير وعدد المصابين بها قليل للغاية، لكن لم يثبت حتى الآن أن لها علاقة بالإصابة بكورونا، خاصة وأن تلك المتلازمات موجودة قبل ظهور فيروس كورونا".

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