اليوم السابع
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مدبولى يزور مؤسسة قطر لإطلاق القدرات البشرية واستاد المدينة التعليمية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 01:44 م
مدبولى يزور مؤسسة قطر لإطلاق القدرات البشرية واستاد المدينة التعليمية رئيس الوزراء خلال الزيارة
رسالة الدوحة: هند مختار

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 زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤسسة قطر لإطلاق القدرات البشرية، يرافقه أعضاء الوفد المصري، الذي بدأ زيارة رسمية للدوحة منذ أمس الأول. 
 
 وخلال الزيارة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسئول مؤسسة قطر حول طبيعة عمل المؤسسة، مشيرا إلى أن المؤسسة تركز على دعم التعليم والبحوث والابتكار وتنمية المجتمع، وتتكامل مساعيها من أجل تطوير المجتمعات في قطر والعالم. 
 
وأكد مسئولو المؤسسة أنه على مدار أكثر من 20 عامًا، دأبت مؤسسة قطر على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال على المستوى الإقليمي، ودعم مساعي تنمية المجتمع وثقافة التعلّم مدى الحياة، وإعداد ألمع العقول لمواجهة التحديات المستقبلية الكبرى.
 
 كما شرح مسئولو المؤسسة مكونات المدينة التعليمية، التي تعد بمثابة المبادرة الريادية لمؤسسة قطر، وهي حرم جامعي يمتد لمساحة تزيد على 12 كيلو مترًا مربعة، ويحتضن فروعًا لمجموعة من أرقى الجهات التعليمية على مستوى العالم، إلى جانب جامعة محلية، وغيرها من المراكز البحثية والتعليمية والمجتمعية.
 
وفي نهاية زيارته لمؤسسة قطر، سجل رئيس الوزراء كلمة له في سجل الزائرين، أعرب فيها عن سعادته بزيارة هذه المؤسسة المهمة التي تتبوأ مكانة متميزة بالمنطقة. 
 
كما زار رئيس الوزراء والوفد المرافق له استاد المدينة التعليمية، أحد الملاعب التي أقيمت عليها مباريات كأس العالم لكرة القدم.

مصر وقطر

زيارة رئيس الوزراء لقطر

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

رابطة رجال الاعمال القطريين

الغرف التجارية القطرية



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