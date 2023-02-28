محكمة باكستانية تصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان

وكالات

أصدرت محكمة باكستانية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، في الوقت الذي دعا فيه خان أنصاره إلى مواصلة التظاهر في ظل أزمة سياسية تعصف بالبلاد.



وأفادت محكمة بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، التي أمرت باعتقال رئيس الوزراء السابق، بأن خان تغيب عن جلسة استماع بشأن تُهم ببيع هدايا للدولة وإخفاء أصول مالية، وذلك حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء.



يشار إلى أن خان أطيح من منصب رئاسة الوزراء في أبريل الماضي خلال تصويت في البرلمان بحجب الثقة عن حكومته، إلا أن خان اتهم رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف بالتآمر مع حكومات أجنبية لإطاحته دون أن يقدم أدلة على ذلك.



وفي أكتوبر الماضي، أعلنت لجنة الانتخابات في باكستان استبعاده من تقلد أي منصب عام على خلفية تهم بإخفائه أصول مالية.