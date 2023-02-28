محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعا لنقل ملكية وادى التكنولوجيا لقناة السويس

عقد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة أعمال اللجنة المُشكلة لنقل ملكية الأراضى والمنشآت المملوكة للدولة بوادى التكنولوجيا بالقنطرة شرق، للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذلك بحضور اللواء الدكتور أبو المجد هارون مساعد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمناطق الصناعية، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، ومديرى الشئون المالية والإدارية، الحسابات العامة، الحسابات الخاصة، التخطيط العمرانى، الشئون القانونية بالمحافظة، وممثلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستهل "بشارة" الاجتماع، بالترحيب بمساعد رئيس الهيئة وممثليها، مؤكدًا على أهمية دورها فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى وتنمية منطقة إقليم قناة السويس.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لنقل ملكية الأراضى والمنشآت المملوكة للدولة بوادى التكنولوجيا بالقنطرة شرق، للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

بالإضافة لسرعة إنهاء كافة الموضوعات المتعلقة بالمنطقة الصناعية بأبوخليفة التابعة لمركز ومدينه القنطرة غرب، وتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع الهيئة الاقتصادية.

من جانبه، وجه اللواء دكتور أبو المجد هارون مساعد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الشكر لمحافظ الإسماعيلية وكافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، على حسن وحفاوة الاستقبال، والتعاون البنَّاء بين المحافظة والهيئة الاقتصادية فى كافة القطاعات.