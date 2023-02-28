مجلة إيطالية تشيد بـ"خطة تنشيط السياحة" فى مصر: تستعيد حصصها السوقية سريعا

فاطمة شوقى

أشادت مجلة " لا اخينسيا دى فياجى" الإيطالية بخطوات مصر فى استعادة حصصها السوقية فى السياحة بشكل سريع ، وقالت إنها تتطلع إلى المستقبل بتفاؤل، مع اطلاق الاستيراتيجية الوطنية طويلة المدى.

وأشارت المجلة على موقعها الإلكترونى إلى أنه من بين الخطة التى وضعتها الحكومة المصرية هى زيادة عدد القادمين من إيطاليا بنسبة 50%، وذلك وفقا لخطة وزير السياحة والآثار أحمد عيسى .

وأوضحت المجلة أنه من بين الخطوات التى تتبعها الحكومة المصرية لتنشيط السياحة، الاستعاداد لافتتاح المتحف المصرى الكبير.

ولفتت المجلة إلى أن الحكومة المصرية أصبحت تتبع التقنيات الجديدة، التى تلعب دورا أساسيا فى الاستيراتيجية الوطنية طويلة الأجل لمصر، وذلك من أجل زيادة تحسين الخدمات وتجربة السفر للزوار.

ونقلت المجلة قول عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى "لقد كانت سنة إيجابية للغاية، نحن تقريبًا على نفس المستويات كما في عام 2019"، مضيفا "راضون عن كل من الوافدين والانفاق على الفرد، ورغم من ارتفاع الاسعار إلا أن السياح جاءوا بغض النظر عن التكلفة ، وقبل كل شئ، عاد الإيطاليون ، وهو ما يمثل بالنسبة لنا أحد الأسواق الرئيسية لكننا نرغب في زيادتها في السنوات القادمة بحوالي 50%.

وأضاف عمرو القاضى"لدينا كل ما يبحث عنه السياح الإيطاليون من البحر والشواطئ والأثار والنيل والجبال والصحراء ، والواحات والثقافة ".