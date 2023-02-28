اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 10:39 م
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مباحث البحيرة تكثف جهود البحث لكشف غموض اختفاء طفل وسرقة دراجته البخارية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 10:11 م
مباحث البحيرة تكثف جهود البحث لكشف غموض اختفاء طفل وسرقة دراجته البخارية توك توك
البحيرة- ناصر جودة

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تكثف الأجهزة الأمنية بالبحيرة من جهودها لكشف غموض اختفاء أحد الأطفال منذ ثلاثة أيام بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي للمحافظة.
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين قيام أسرة  "فتحى ف م 15عامًا" مقيم  بقرية محطة 3 ، ويعمل سائق توك توك بابلاغ مركز شرطة وادى النطرون بغياب نجلهم منذ ثلاثة أيام وأتهموا مجهولين بسرقة الدراجة البخارية "توكتوك" الخاص به أثناء عمله والقاء بجثته بأحلى الترع.
 
وتكثف  قوات الإنقاذ النهرى بوادى النطرون من جهودها لتمشيط الترع النهرية خاصة مشروع ناصر  للبحث عن  جثة الطفل المختفى، كما تم تشكيل فريق أمنى من وحدة مباحث وادى النطرون  لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 
 
 
 
 
 
 
 

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