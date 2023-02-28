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ماسك يستعيد لقب أغنى رجل فى العالم بثروة تتخطى 187 مليار دولار

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 10:18 ص
ماسك يستعيد لقب أغنى رجل فى العالم بثروة تتخطى 187 مليار دولار إيلون ماسك
كتبت ريم عبد الحميد

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استعاد إيلون ماسك لقب أغنى رجل فى العالم بشكل مفاجئ، وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية.

 واستعاد ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، صدارة قائمة الأكثر ثراءً فى العالم التي احتلها رجل الاعمال الفرنسي بيرنارد أرنو منذ ديسمبر العام الماضى، والذى أبقى ماسك فى المرتبة الثانية بالقائمة على مدار أكثر من شهرين. وحتى يوم الاثنين، أشارت تقارير بلومبرج إلى أن ارتفاعا فى أسهم تسلا قد أعادت ماسك إلى صدارة مؤشر المليارديرات الصادر عن الشبكة الأمريكية.

 وبلغ صافى ثروة ماسك حوالى 187.1 مليار دولار حتى الاثنين، مع إغلاق الأسواق، وفقا لبلومبرج، وتفوق على أرنو الذى بلغت ثروته 185.3 مليار دولار.

 وفى حين تراجعت أسهم تسلا بشكل كبير العام الماضى فى ظل استحواذ ماسك المثير للجدل على تويتر وتحولات أكبر فى سوق التكنولوجيا، إلا أن أسهم شركة السيارات الكهربائية ارتفعت بعد ذلك فى عام 2023.

 وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إنه على الرغم من أن ماسك ربما يحمل الآن لقب أغنى شخص فى العالم، إلا أنه يحمل لقب أكبر خسارة للثروة فى التاريخ. ففي أواخر العام الماضى، أصبح ماسك أول شخص على الإطلاق يخسر 200 مليار دولار من ثروته، وذلك بعد أن تراجعت إجمالي ثروته من 340 مليار دولار بنوفمبر 2021 لتصل إلى 137 مليار دولار فى ديسمبر 2022.

 


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