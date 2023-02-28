لافروف: الدول العربية اتخذت موقفا متوازنا تجاه الوضع فى أوكرانيا

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن الدول العربية بالرغم من مواجهتها لضغوط قوية من الغرب، إلا أنها اتخذت موقفا متوازنا بشأن الوضع في أوكرانيا.



وأضاف لافروف، في كلمة ألقاها نيابة عنه ميخائيل بوجدانوف، المبعوث الرئاسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا أمام مؤتمر الشرق الأوسط لنادي فالداي الدولي للحوار: "نعلن بارتياح أنه على الرغم من الضغوط غير المسبوقة من الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة، فإن أصدقاءنا العرب اتخذوا موقفا متوازنا بشأن الوضع في أوكرانيا وحولها، حيث يسترشدون في المقام الأول بمصالحهم الوطنية الأساسية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.



وتابع لافروف، أن "تطوير العلاقات مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمثل أولوية لسياسة روسيا الخارجية، وأن تعزيز الحوار القائم على الثقة والتعاون المتنوع متبادل المنفعة مع كل من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن الجمعيات المتعددة الأطراف العاملة في منطقة الشرق الأوسط، هي من بين الأولويات الإستراتيجية غير المشروطة لسياسة روسيا الخارجية".



وقال: "الدبلوماسية الروسية ستواصل العمل لجعل الشرق الأوسط منطقة أمن واستقرار وازدهار، وسنواصل المساعدة في التغلب على حالات الأزمات، والمشاركة في إعادة الإعمار بعد الصراع في البلدان المتضررة".



