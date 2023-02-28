كتبت فاطمة خليل

مقدمات مرض السكرى حالة يمكن أن تحدث قبل أن تصاب بداء السكرى من النوع الثانى، فى هذه الحالة تكون مستويات السكر فى الدم أعلى من المعتاد ولكنها لا تزال غير مرتفعة بما يكفى لاعتبارها علامة على الإصابة بمرض السكرى، وفى هذا التقرير نتعرف على علامات الإصابة بمقدمات مرض السكر وكيفية منعه من التقدم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

إذا كنت مصابًا بمقدمات مرض السكرى فإن البنكرياس لا يزال ينتج كمية كافية من الأنسولين استجابةً للكربوهيدرات التى يتم تناولها، ومع ذلك فهو أقل فعالية فى إزالة السكر من مجرى الدم، وبالتالى يظل سكر الدم مرتفعًا.

مقدمات السكرى هى حالة صامتة، ومع ذلك هناك بعض العلامات التى يمكن أن تحذرك من إجراء الاختبار والاهتمام بصحتك.

تلون أو بقع على الجلد

حالة جلدية تنطوى على ظهور بقع داكنة وسميكة ومخملية فى كثير من الأحيان، يمكن أن يكون علامة على مقاومة الأنسولين، عادة ما يحدث تغير اللون حول المرفقين والركبتين والرقبة والإبطين والمفاصل.

زيادة العطش والتبول

قد يكون العطش الشديد وزيادة التبول علامات على أنك مصاب بمقدمات السكرى، وفى هذه الحالة يؤدى تراكم الجلوكوز المفرط فى الدم إلى إجبار كليتيك على العمل لوقت إضافى لتصفية وامتصاص الجلوكوز الزائد، وعندما لا تستطيع الكلى مواكبة ذلك يتم إفراز الجلوكوز الزائد فى البول، ويمكن أن يؤدى فقدان السوائل إلى إصابتك بالجفاف ويشعرك بالعطش، سوف يدفعك ذلك إلى شرب المزيد من السوائل ثم التبول أكثر.

رؤية ضبابية

يمكن أن تؤدى المستويات المرتفعة من الجلوكوز فى الدم إلى سحب السوائل من أنسجتك، بما فى ذلك عدسات العين، ويمكن أن يؤثر ذلك على قدرتك على التركيز، ما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية. من المهم ملاحظة أنه بالنسبة لمعظم الناس، لا تسبب المراحل المبكرة مشاكل فى الرؤية، ومع ذلك إذا استمرت هذه التغييرات فى التقدم دون أن يتم اكتشافها، فقد تؤدى إلى فقدان البصر.

التعب والإرهاق

يمكن أن تؤدى المستويات المرتفعة من الجلوكوز فى الدم إلى إضعاف قدرة الجسم على استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة، كما يمكن للجفاف وزيادة التبول بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم أن يشعرك بالتعب والإرهاق.

كيفية منع مقدمات مرض السكر من التقدم

من المهم إجراء فحص صحي منتظم للكشف المبكر عن مرض السكري، خاصة إذا كنت أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، وجدت دراسة كبيرة تسمى برنامج الوقاية من مرض السكري أن فقدان الوزن المعتدل وممارسة الرياضة قلل من خطر الإصابة بمرض السكري عن طريق 58% على مدى 3 سنوات تناول نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد أيضًا.

ركز على تناول الأطعمة المغذية مثل الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية للقلب والحبوب الكاملة، وقلل أيضًا من تناول السكريات المضافة.