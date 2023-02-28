عقد الجمعية العمومية للجان النقابية للمعلمين بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

عقدت نقابة المهن التعليمية ممثلة بالنقابة الفرعية للمعلمين بشمال سيناء اليوم الثلاثاء الجمعية العمومية للجان النقابية على مستوى المحافظة، بحضور كافة المعلمين بشمال سيناء.

وأعلنت النقابة الفرعية للمعلمين بشمال سيناء، أنه تم التنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، لجاهزية المدارس التى تعقد فيها الإجتماعات، وتأكيد حضور المعلمين، لتنفيذ توجيهات الكتاب الدورى رقم ( 1 ) لسنة 2023 فى شأن إنعقاد الجمعيات العمومية للجان النقابية للمعلمين بالمراكز والأقسام الإدارية تطبيقاً لأحكام المادة 32، من القانون رقم 79 لسنة 1969 والمعدل بالقرار الوزارى لسنة 2005 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 131 لسنة 2018 فى شأن نقابة المهن التعليمية والمتضمن على عقد الجمعية العمومية للجان النقابية للمعلمين بدائرة المركز أو القسم الإدارى فى الأسبوع الأخير من شهر فبراير 2023.

وقال محمد بحيرى أمين نقابة معلمى شمال سيناء، انه يجرى عقد الجمعية العمومية لكل لجنة نقابية للمعلمين بالأقسام على مستوى المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28، وبدأت فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

اضاف أن هذه اللجان فى قسم أول العريش تعقد بمدرسة الشهيدة نهال محمد العقيد الصناعات بنات، وقسم ثان العريش بمدرسة أحمد عرابى الابتدائية، وقسم ثالث العريش بمدرسة مصطفى حقى الابتدائية، وقسم رابع العريش بمدرسة الشهيد أحمد إسماعيل الحجاوى.

وتابع انه فى دائرة رمانة مقر اللجنة النقابية بقرية رابعة أمام مرفق الأسعاف، وبقسم بئر العبد مقر اللجنة النقابية بجوار الإدارة التعليمية ببئر العبد، وبقسم الشيخ زويد بمدرسة الشيخ زويد الصناعية المشتركة، وبقسم الحسنة بمدرسة الحسنة الإبتدائية.

وأشار انه بقسم سيتم إجراؤها بالتمرير لترامى الأطراف بين المدارس، وبقسم رفح تعذر إجراؤها لوفاة رئيس اللجنة قريباً.