اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 10:09 ص
أكرم القصاص
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انخفاض نهر بو 61% وممرات البندقية بدون قوارب..

عقد اجتماع حكومى طارئ فى إيطاليا بسبب الجفاف ووزير يدعو "لتقنين المياه".. فيديو

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 10:03 ص
عقد اجتماع حكومى طارئ فى إيطاليا بسبب الجفاف ووزير يدعو "لتقنين المياه".. فيديو الجفاف
فاطمة شوقى

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تستعد إيطاليا لصيف حرج بسبب حالة جفاف شديدة أدت لخفض منسوب المياه بشكل كبير فى ممرات مدينة البندقية لدرجة أن الإيطاليين لأول مرة استطاعوا السير فى تلك الممرات بعد أن كان يمر بها القوارب الشهيرة.

و دعت حكومة جيورجيا ميلوني إلى عقد اجتماع في 1 مارس لدراسة التدابير المستقبلية للتخفيف من حالة الطوارئ، حيث يتم مناقشة انخفاض نسبة الموارد المائية المتاحة بالفعل وضرورة تقليل الأوقات التي تقلل من الهدر للمياه، وفقا لصجيفة "الجورنال" الإيطالية.

البندقية
البندقية

 

وقررت ميلوني الاجتماع بناء على طلب من وزير الزراعة فرانشيسكو لولوبريجيدا ، ووزير البيئة وأمن الطاقة ، جيلبرتو بيتشيتو فراتين، والحماية المدنية ، نيلو موسوميسي ، من بين آخرين.

وأكد وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية الإيطالية ، نيلو موسوميسى ، ان تقنين المياه هو الحل الوحيد لمواجهة الجفاف الذى يجتاح البلاد، وحظر استخدام مياه الشرب لأى أغراض آخرى، حسبما نقلت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

الجفاف فى ايطاليا
الجفاف فى ايطاليا

 

وتستعد إيطاليا لصيف حرج بسبب الجفاف الذى تعانى منه فى ظل قلة الامطار والثلوج على جبال الألب وأبيناين ، وتدرس الحكومة إجراءات لضمان مياه الشرب.

 

كما حذر ماركو كاسيني ، رئيس سلطة محميات الأبينيني المركزية من أنه "يجب أن نستعد لصيف حرج آخر" ،ودافع عن "الحاجة إلى تنفيذ إجراءات للتعامل مع حالات الأزمات المحتملة".

 

3.5 مليون إيطالي قد يتأثرون بالجفاف

وحذرت منظمة Legambiente البيئية من الأبعاد التي تصل إليها مشكلة الجفاف في إيطاليا ، المشتقة من ندرة هطول الأمطار، خاصة فى نهر بو ، وهو الأكبر في البلاد ، في انخفاض تاريخي في مستويات المياه ، حيث يُظهر انخفاضًا بنسبة 61٪ في حجم المياه المعتاد ، وخاصة في شمال البلاد ، حيث تعاني الأنهار والبحيرات من نقص حاد في المياه.

 

وحول نهر بو، في المناطق التي تمثل ثلث الإنتاج الزراعي للبلاد ، تم إعلان حالة الطوارئ بعد أن عانت من أسوأ جفاف منذ 70 عامًا.

الجفاف
الجفاف

 

كما حذر رئيس الرابطة الوطنية لاتحادات الأحواض ، فرانشيسكو فينتشنزي ، في بيان من العواقب الوخيمة لهذه المشكلة البيئية ، حيث يمكن ان يؤثر الجفاف على حوالي 3.5 مليون إيطالي في الأشهر المقبلة ، بناءً على البيانات التي يمكنك الوصول إليها.

 


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