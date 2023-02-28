ونسبت إذاعة "كول براما" العبرية إلى الحاخام إلياهو قوله: "نحن نطالب بتغيير السياسة فيما يتعلق بالأمن.. وإذا لم يحدث ذلك، لا أرى سببا للبقاء في الحكومة".



يُذكر أن إطلاق نار في بلدة "حوارة" بجنوب "نابلس" أسفر، الأحد، عن مقتل مستوطنين اثنين، ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى توافد المستوطنون من مستوطنات المحافظة الشمالية على البلدة لشن هجوم واسع على الفلسطينيين، أسفر عن استشهاد شاب وإصابة 100 آخرين، إلى جانب إحراق عشرات المنازل والسيارات والمتاجر.



وفي وقت سابق، نفذ فلسطيني هجوما في محافظة "أريحا" في شرق الضفة الغربية، وأسفر هذا الهجوم عن مقتل مستوطن.