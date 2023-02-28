طلاب معهد أزهرى فى بنى سويف يودعون معلما توفى بسكتة قلبية بممر شرفى.. صور

بنى سويف هانى فتحى

ودع طلاب معهد أطواب الثانوى الأزهرى بمركز ومدينة الواسطى شمال بنى سويف، اليوم الثلاثاء، معلمهم الذى توفى بشكل مفاجئ إثر تعرضه لسكتة قلبية، حيث اصطف الطلاب على جانبى الطريق كممر شرفى بمسافة 500 مترا، أثناء مرور الجنازة وتوديعه قبل دفنه بمقابر القرية.

ووقف طلاب معهد أطواب الثانوى الأزهرى بمركز الواسطى ببنى سويف، أثناء تشييع جثمان فراج عبد السلام، مدرس المواد الشرعية بالمعهد، بممرًا شرفيًا أثناء مرور الجنازة وتوديعه تقديرًا وعرفانًا لما بذله وقدمه من إنجازات.

وأقدم طلاب المعهد الأزهرى على على الوقوف فى طريق الجنازة وتنظيم ممر شرفى لها على جانبى الطريق مرتدين الزى الأزهرى، لتوديع المعلم فرج عبد السلا، معلم المواد الشرعية بمعهد أطواب الأزهرى بمركز الواسطى.

وتوفى فراج عبدالسلام مدرس المواد الشرعية بمعهد اطواب الثانوى الأزهرى بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف اثر تعرضه لأزمة قلبية.