اليوم السابع
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طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والعظمى 27 درجة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 09:05 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والعظمى 27 درجة طقس الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، ارتفاعا  ملحوظا فى درجات درجات الحرارة، ليسود طقس مشمس على معظم الأنحاء، معتدلا نهارا ودرجات، الحرارة العظمى تسجل 27 درجة والصغرى 14 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3: 5 درجات، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء

والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الاحساس بالدفء خلال ساعات النهار، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء :  القاهرة العظمى 28  درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

 والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

 ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى

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