اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 11:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط سيارة محملة بـ245 أسطوانة غاز مدعمة لبيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 10:46 ص
ضبط سيارة محملة بـ245 أسطوانة غاز مدعمة لبيعها فى السوق السوداء بالبحيرة أسطوانات غاز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات رقابية مكثفة لمواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء بالتنسيق مع مباحث التموين .

أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط سيارة محملة بـ245 أسطوانة غاز منزلية مدعمة بمركز الدلنجات بالبحيرة قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

يذكر أن مديرية التموين قد قامت بضبط مستودع غاز بكفر الدوار  تصرف فى 272 أسطوانة غاز منزلية بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسفرت الحملات التموينية عن ضبط سيارة  محمله بعدد 97 أسطوانة غاز كبير مملوءة قام صاحبها بتجميعهم لإعادة بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات .

 

 


حملات تموينية

حملات رقابية

محافظة البحيرة

نائب محافظ البحيرة

ضبط اسطوانات غاز

الدلنجات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة