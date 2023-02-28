ضبط سيارة محملة بـ245 أسطوانة غاز مدعمة لبيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات رقابية مكثفة لمواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء بالتنسيق مع مباحث التموين .

أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط سيارة محملة بـ245 أسطوانة غاز منزلية مدعمة بمركز الدلنجات بالبحيرة قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

يذكر أن مديرية التموين قد قامت بضبط مستودع غاز بكفر الدوار تصرف فى 272 أسطوانة غاز منزلية بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسفرت الحملات التموينية عن ضبط سيارة محمله بعدد 97 أسطوانة غاز كبير مملوءة قام صاحبها بتجميعهم لإعادة بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات .