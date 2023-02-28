صرف صحى وتطوير الكهرباء.. المشروعات القومية تغير شكل قرى ونجوع الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

دعم كبير تحصل عليه قرى ونجوع مدينة الطود شرق محافظة الأقصر، وذلك عبر بوابة المشروعات القومية الضخمة التي تنفذ على أرضها على مدار الساعة، بجانب دعمها فى المشروع القومى لدعم قرى الريف المصرى "حياة كريمة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تضم المدينة أكثر من 120 ألف مواطن موزعين على عدد من القرى والنجوع والحواجر الجبلية.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز المشروعات القومية والأعمال الجارية بمدينة الطود لتغيير شكلها لتصبح مدينة متطورة أمام الأهالى، والتى تشمل مشروع إحلال وتجديد كوبري مدخل مدينة الطود بمنطقة الكيلو 39 علي ترعة الكلابية بطول 50 متر وعرض 16 متر، بتكلفة تقارب لـ 40 مليون جنيه ومن المقرر انتهاء العمل به بعد 3 أشهر.

ومن ضمن المشروعات القومية لدعم القرى، يتم العمل بمدينة الطود فى مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي التي تم التخصيص لها قطعة أرض على مساحة 67.85 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية العديسات قبلي بمركز ومدينة الطود، بقرار رقم 310 لسنة 2022 وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، حيث يتم العمل حالياً فى حفر وتركيب خطوط السيب حتى المصب، حيث يستهدف المشروع تغطية قرى العديسات قبلي والعديسات بحرى بمركز ومدينة الطود بتمويل البنك الإفريقي للتنمية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

وأوضح الدكتور محمد رزق، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تنفيذ عدد 3 مشروعات في قطاع الصرف الصحي ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 92% والكهروميكانيكية حوالي 30%، وتم انتهاء الأعمال الكهروميكانيكية بمحطات ابومسلم والطود الرئيسية وجاري التوريد بباقي القري، أما نسبة التنفيذ الكلية لمشروع الصرف الصحي في المدينة فبلغت 70% لخدمة 125070 نسمة، ويبلغ عدد محطات الرفع بالطود 7 محطة ومحطات المعالجة 2 محطة، وتم مد نحو 3.63 كيلو متر خطوط طرد و 46.662 شبكات انحدار، وتبلغ التكلفة الكلية لمشروع الصرف الصحي بالطود 303 مليون جنيه، وجاري العمل في عدد 6 محطات رفع هم :مكي اسماعيل وحسين حسن وأبو حروقة والعمدة ومسلم ونزل الشباب بالإضافة إلي محطة معالجة الطود الجديدة.

وشدد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أنه يجرى العمل فى عدد من المنشآت التعليمية بمدينة الطود، وذلك لإنشاء جناح بمدرسة الحسينات الإبتدائية، وجناح بمدرسة نجع مكي إسماعيل الإعدادية بمدينة الطود، بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، موضحاً أنه يتم إجراء أعمال إدارة الكهرباء والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، فى تدعيم طريق ترعة الولياب بالطود بعدد 15 عمود ضغط منخفض، و20 كشاف ليد بعد الانتهاء من شد الأسلاك على أعمدة الإنارة بالطريق الذي يربط قرية منشية النوبة بمدينة الطود، وذلك بالتنسيق مع شبكة هندسة كهرباء العديسات بالطود.



أعمال زراعة 2859 شجرة مثمرة بالطود



أعمال زراعة 2859 شجرة مثمرة شرق الأقصر



العمل بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي لخدمة المواطنين



العمل فى إحلال تجديد كوبرى مدخل مدينة الطود



العمل فى مشروع إحلال وتجديد كوبرى مدخل مدينة الطود



المحافظ يتفقد إحلال وتجديد كوبرى مدخل مدينة الطود



إنشاءات مشروع محطة معالجة الصرف الصحي لخدمة المواطنين



تدعيم طريق ترعة الولياب بالطود بـ15 عامود إنارة و20 كشاف



تدعيم طريق ترعة الولياب بالطود بـ15 عامود إنارة



تركيب 15 عامود إنارة و20 كشاف الليد شرق الأقصر



جانب من تركيب أعمدة الإنارة بمدينة الطود



جانب من زراعة الأشجار المثمرة بالطود



جولة لمحافظ الأقصر على تبطين ترعة الكلابية



جولة لمحافظ الأقصر على تجديد كوبرى مدخل مدينة الطود



رئيس مدينة الطود يكشف تفاصيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي



عمال الطود خلال زراعة الأشجار المثمرة



متابعة مشروع إحلال وتجديد كوبرى مدخل مدينة الطود



محافظ الأقصر يتابع مشروع إحلال وتجديد كوبرى الطود



مدينة الطود تبدأ أعمال زراعة 2859 شجرة مثمرة



مشروع إحلال وتجديد كوبرى مدخل مدينة الطود



مشروع محطة معالجة الصرف الصحي لخدمة المواطنين



مشروعات الصرف الصحى بمدينة الطود