شراكة استراتيجية بين مصر والمجر.. غدا على صفحات اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" شراكة استراتيجية بين مصر والمجر.. مباحثات بين الرئيس السيسى ورئيس وزراء المجر فى قصر الاتحادية.. الرئيس فى مؤتمر صحفى مشترك: توافقنا على ضرورة مواصلة تكوين الروابط بين الشركات المصرية ونظيراتها المجرية وتبادل الخبرات فى الزراعة وإدارة المياه والرى.. والمجر صوت مصر داخل الاتحاد الأوروبى.. «أوربان»: مباحثاتى مع الرئيس السيسى «رائعة».. وسنشترى الغاز من القاهرة.. لولا وجود مصر فى مواجهة الهجرة غير الشرعية لكانت أوروبا الآن غارقة فى مشاكلها.. الزعيمان يوقعان على إعلان رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.. ومذكرات تفاهم فى قطاعات التعليم والتدريب والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

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