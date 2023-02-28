شبورة مائية تغطى سماء مدينتى بورسعيد وبورفؤاد وغلق المنافذ الجمركية

بورسعيد محمد فرج

رصدت عدسة "اليوم السابع" الشبورة المائية التى غطت صباح اليوم الثلاثاء مدينتى بورسعيد وبورفؤاد وخاصة على طريق بورسعيد/ دمياط و بورسعيد/ الإسماعيلية ما أدى إلى غلق المنافذ الجمركية أمام السيارات المتجهة إلى محافظات الجمهورية من خلال منفذى الجميل والرسوة حفاظاً على سلامة المواطنين من أصحاب السيارات من مخاطر الشبورة الكثيفة بالطرق الرئيسية.

ومن جانبها تدخلت إدارة مرور محافظة بورسعيد بمنع جميع المركبات من مغادرة المنافذ الجمركية حافظاً على سلامة المواطنين المسافرين وأصحاب السيارات من مخاطر الطرق الرئيسية المتجه إلى محافظات مصر.

وطالبت إدارة المرور المواطنين من أصحاب السيارات بتوخى الحيطة والحذر والالتزام بالسرعة القانونية وترك مسافة آمنة بين السيارات على مختلف الطرق ومنع التوقف على الطريق واستخدام الأضواء الكاشفة وآلات التنبيه على فترات.

ومن جانبها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3: 5 درجات، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الاحساس بالدفء خلال ساعات النهار، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



جانب-من-الشبورة-الكثيفة-ببورسعيد



شبورة-مائية-تغطى-الشوارع-والميادين-ببورسعيد



شبورة-مائية-تغطى-سماء-مدينتى-بورسعيد-وبورفؤاد



شبورة-مائية-تغطى-سماء-مدينتى-بورسعيد-وبورفؤاد2