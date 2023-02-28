سماء الأقصر تشهد تحليق 58 رحلة بالون طائر على متنها 1400 سائح غرب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حلقت فى سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، 58 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 1400 سائح من حول العالم، وذلك للإستمتاع بتلك المغامرة الساحرة للتحليق في السماء فوق المعابد والمقابر الفرعونية والمنازل والخضرة ونهر النيل.

ومن جانبه صرح الكابتن أحمد عبود ممثل إتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أنه خرجت فى سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، فجر اليوم الثلاثاء، 58 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 1400 سائح من حول العالم، حيث أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة فى العالم، موضحاً تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة يومياً وسط أجواء مبهجة.

وأكد أحمد عبود، على أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

ومن الجدير بالذكر أنه تحتل محافظة الأقصر مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، حيث إن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة في العالم، والأقصر هي المحافظة السياحية الوحيدة التي تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما أدى لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التي تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.



تجهيز رحلات البالون فى البر الغربي قبل التحليق



تحليق 58 رحلة بالون طائر على متنها 1400 سائح