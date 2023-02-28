سكرتير مجلس الأمن الروسى ورئيس أركان الجيش الجزائري يبحثان التعاون الأمنى

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بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، مع رئيس هيئة أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة، تعزيز التعاون الأمني والاستخباري بين البلدين.



جاء ذلك في اجتماع رئيس هيئة أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة، ورئيس إدارة التوثيق والأمن الخارجي جبار مهنا، مع المسؤول الروسي، خلال زيارته إلى الجزائر، اليوم الاثنين.



وأعلن مجلس الأمن الروسي في بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن الجانبين ناقشا قضايا التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات في البلدين، فضلا عن جوانب أخرى من التعاون الروسي-الجزائري في مجال الأمن بشكل عام.



وأفادت وكالة أنباء "تاس" بأن روسيا تعمل على توطيد علاقاتها بالدول الإفريقية على مختلف الأصعدة وفي كثير من المجالات، وهو ما أكده نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الرئاسي للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف مسبقًا بتأكيده على أن روسيا في نهجها تجاه إفريقيا تتبع سياسة عملية تحقق التوازن بين المصالح الوطنية لروسيا ودول القارة.