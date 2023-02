سقطت، اليوم الثلاثاء، طائرة مسيرة قرب مدينة كولومنا جنوب شرق العاصمة الروسية.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أفادت وزارة الطوارئ الروسية، بسقوط مسيرة قرب محطة لتوزيع الغاز، قرب مدينة كولومنا، على بعد 110 كيلومترات (70 ميلاً) جنوب شرق موسكو.

Fallen Ukrainian drone near Kolomna. Kolomna is in Moscow Oblast..... pic.twitter.com/DUF7tUNlBi