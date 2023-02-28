سفير ألمانيا بالقاهرة يتابع مشروعات الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بمدارس أسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تفقد فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق له، عددا من المدارس بمحافظة أسوان ، اليوم، ضمن مشروعات الوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz، رافقه خلالها محمد شرف، مدير عام التعليم الفنى، وعدد من قيادات التربية والتعليم بأسوان.

استهل سفير للمانيا بالقاهرة، جولته التفقدية بمدرسة كمال نوبى للتعليم والتدريب المزدوج، وقدمت طالبات المدرسة فقرة ترحيبية من الفلكلور النوبى حازت على إعجاب وإشادة الجميع، ثم تفقد السفير الألمانى ومدير التعليم الفنى والمرافقين، الفصول الدراسية وبعض الأقسام العملية بالمدرسة "السيارات - السمكرة والدوكو -ميكانيكا وصيانة واصلاح - تخصص المطعم" والمكتبة الالكترونية.

وشارك السفير الألمانى، في جلسة نقاشية مع ممثلى القطاع الخاص بالمحافظة تناولت دورهم في نظام التعليم والتدريب المزدوج والدعم الذي يوفره مشروع الدعم الفني بهدف توفير فنيين ذوي مهارات تواكب احتياجات القطاع الخاص ومتطلبات سوق العمل المصرى، كما تم تبادل الأحاديث مع الطلاب والمعلمين وفريق الجودة بالمدرسة وتم استعراض بعض الأنشطة والجوائز التى فازت بها المدرسة وفى النهاية قدم الشكر لإدارة المدرسة والعاملين بها.

واستكمل السفير والوفد المرافق له، جولتهم بتفقد مركز الخدمات المهنية بمدرسة العميد عبدالله شرقاوى، الذى تم انشاؤه الشهر الماضى عن طريق مشروع دعم التشغيل، ثم تابعوا نموذج لجلسة توعية وظيفية للخريجين شملت خريجين من ذوى الهمم "الصم والبكم" باستخدام لغة الإشارة، وتم مناقشة الطلاب وخريجي التعليم الفنى بمركز الخدمات المهنية حول أبرز التحديات التي تواجهم ودور المركز في تيسير الحصول على فرص عمل مناسبة من خلال مختلف الخدمات التي يقدمها مثل جلسات التوعية الوظيفية، والتعاون مع القطاع الخاص وتنظيم معارض توظيف.