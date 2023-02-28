سعر كرتونة البيض تنخفض 10 جنيهات لتسجل 105 جنيهات بالمزارع

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار البيض في الأسواق مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 ، حوالي 10 جنيهات في المزارع وذلك مع عودة جزئية في انضباط معروض البيض، وهبط سعر كرتونة البيض الأبيض إلي مستويات 105 جنيها مقابل 115 جنيها الأيام الماضية، وهبط سعر البيض الأحمر من 116 إلي 108 جنيها وتراجع سعر كرتونة البيض البلدي من 123 إلي 106 جنيهات.

وكشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية ، استقرار في أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة عند مستويات 70 جنيها للكيلو ليصل السعر النهائي للمستهلك 75 جنيها تسليم اليوم، متوقعاً تراجع في سعر الدواجن خلال الأيام القليلة المقبلة

وأضاف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن الأيام الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار عقب طرح 100 ألف طن دواجن مجمدة في الأسواق مستوردة من البرازيل وتقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تتجاوز 30 %، مشيرًا إلى طرح هذه الكميات في منافذ الجهات الحكومية منها منافذ وزارة التموين.

وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأوزان المطروحة من الدواجن المجمدة تبدأ من كيلو، وتصل إلى 1.5 كيلو، في إطار السياسات الحكومية التي تهدف إلى ضبط حركة سعر الفراخ بعد ارتفاع أسعارها مؤخرًا ليتم تداول الكيلو فوق 95 جنيها للمستهلك.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح كميات من الدواجن المستوردة على نطاق واسع في المنافذ والمعارض المختلفة لضبط السعر قبل شهر رمضان المبارك، متوقعًا انخفاض الأسعار فى الدواجن المحلية خلال منتصف مارس المقبل.

وأوضح أن الإنتاج لمزارع الدواجن عاد بكامل طاقته بعد تأكد المربين من توفير أعلاف تكفي لمدة 6 أشهر عقب الإفراج عن كل الأعلاف المستوردة، وعودة الدورة الإنتاجية للمزارع خلال منتصف مارس المقبل بواقع 4.5 مليون دجاجة يومية.