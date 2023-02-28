اليوم السابع
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رابط التقديم على ملتقى توظيف القوى العاملة لذوى الهمم.. 1503 وظائف

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 05:00 ص
رابط التقديم على ملتقى توظيف القوى العاملة لذوى الهمم.. 1503 وظائف وزارة القوى العاملة
كتبت - مرام محمد

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يتساءل كثير من ذوي الهمم عن كيفية التقديم على 1503 وظائف خالية في محافظة القاهرة، كشفت عنها مديرية القوى العاملة بالمحافظة للتقديم عليها يوم الخميس المقبل الموافق 2 مارس 2023، تماشيا مع توصيات الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديري المديريات بالمحافظات، لتنفيذ خطة الوزارة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير حياة كريمة لهم.

 

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز المعلومات عن ملتقى التوظيف.

 

س: ما عدد الوظائف التي يوفرها الملتقى لذوي الهمم؟

يوفر الملتقى (1503) فرصة عمل لمختلف المؤهلات الدراسية لذوي الهمم في 74 شركة قطاع خاص.

 

س: ما التخصصات المطلوبة للعمل؟

تتوافر الوظائف الخالية في 5 تخصصات، تشمل:

-السياحية

-الخدمات البيئية

-الأمن والخدمات

-الدعاية والإعلان

-الخدمات المالية والتجارية

 

س: ما المهن المطلوبة للتقديم؟

تشمل الوظائف المطلوبة 38 مهنة، وهي:

(محاسب – إدارى - مدرسين جميع التخصصات - عامل عادى - عامل إنتاج - عامل تعبئة وتغليف - مشرف – عامل مغسلة - عامل غرف - عامل تجهيز - عامل مخزن – عامل تجميع - خدمة عملاء - مندوب مبيعات - مندوب مراسلات - أفراد أمن - عامل سوتيش - عامل مكواه - سائقين - بائعين - عامل بوفيه - عامل تشطيب - ترزى - مقص دار - تفصيل - مدخل بيانات - سباك - كهربائى - فنى سكريت - فنى تبريد وتكييف - نقاشين - مندوب متابعة عمليات الشراء - فنى صيانة - عامل خدمات وعامل نظافة - مساعد عمليات - مترجمين عربى وانجليزى - مراقب - أمين صندوق).

 

س: ما خطوات التقدم للوظائف الخالية؟

-سيتم استقبال الراغبين في العمل يوم الخميس المقبل الموافق 2/ 3/ 2023، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساء بأحد فنادق مصر الجديدة، وعلى من يرغب في الحضور تسجيل بياناته عبر الرابط التالي: https://forms.gle/jwKceenKs2cfuyLo6


فرص عمل

فرص عمل لذوي الهمم

ذوي الهمم

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ملتقى توظيف

ملتقى توظيف لذوي الهمم



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