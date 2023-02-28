رئيس بيلاروسيا: موسكو ستواصل إمدادنا بالأسلحة

كتب أحمد علوى

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن روسيا ستواصل تزويد بلاده بالمعدات العسكرية والأسلحة لصالح القسم البيلاروسي من المجموعة الإقليمية المشتركة لقوات دولة الاتحاد.



وقال لوكاشينكو: "نحن سنتسلم طائرات حربية من طراز (سو-30 إس إم) ومروحيات حربية من طراز (مي-35) وناقلات جند مدرعة، با لإضافة إلى الأسلحة والصواريخ والذخيرة الأخرى".



وأضاف: "من أجل تجهيز الجزء البيلاروسي من المجموعة الإقليمية المشتركة لقوات دولة الاتحاد، سلمنا الجانب الروسي منظومات (إسكندر) الصاروخية التكتيكية بالقدر اللازم من الصواريخ، ومنظومات دفاع جوي صاروخية من طراز (إس-400)"، مؤكدا أن هذه أسلحة تأتي في إطار برنامج التسلح الحكومي البيلاروسي، حيث جرى شراء بطارية من منظومات "تور" الصاروخية المضادة للطائرات وصواريخ موجهة مضادة للدبابات ومدافع هاون وقاذفات لهب وأكثر من 830 ألف قطعة ذخيرة من عيارات مختلفة.