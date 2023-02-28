اليوم السابع
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رئيس الوزراء يلتقى بعد قليل ممثلى رابطة رجال الأعمال القطريين

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 08:47 ص
رئيس الوزراء يلتقى بعد قليل ممثلى رابطة رجال الأعمال القطريين رئيس الوزراء مع الأمير تميم بن حمد فى الدوحة
رسالة الدوحة: هند مختار

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هند مختار رسالة الدوحة
 
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاء بعد قليل، مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية، لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين.
 
واستقبل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، صباح أمس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أجراها معالى الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس  وزراء قطر وزير الداخلية،  لمدبولي والوفد المرافق له، بمقر الديوان الأميري.
 
 

مصر وقطر

زيارة رئيس الوزراء لقطر

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي



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