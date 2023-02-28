اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 08:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يصل القاهرة عائدا من زيارة رسمية لدولة قطر

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 07:35 م
رئيس الوزراء يصل القاهرة عائدا من زيارة رسمية لدولة قطر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصل، مساء اليوم ، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة، عائدا، والوفد المرافق له، من العاصمة القطرية الدوحة، بعد زيارة رسمية تلبية للدعوة التي تلقاها من الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس وزراء قطر. 
           
تجدر الإشارة إلى أن الزيارة جاءت في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث  شهدت الزيارة استقبال سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، لرئيس الوزراء، والوفد المرافق له، وكذا عقد جلسة مباحثات موسعة بين مسئولي البلدين، وتوقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي.
 
كما  تم خلال الزيارة عقد لقاءات للوفد المصرى مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية، لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين. 
 
 

مصر وقطر

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

علاقات مصر وقطر



الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يغادر مطار الدوحة عائدا للقاهرة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 03:21 م

مدبولى يزور مؤسسة قطر لإطلاق القدرات البشرية واستاد المدينة التعليمية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 01:44 م

رئيس الوزراء يزور مؤسسة قطر خلال تواجده بالدوحة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 01:23 م

رئيس الوزراء لأعضاء غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال: الفترة المقبلة ستشهد تقاربا بين المستثمرين فى البلدين لإقامة تحالفات تجارية.. رابطة رجال الأعمال: لدينا الرغبة فى ضخ مزيد من الاستثمارات للمساهمة فى بناء مصر

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 01:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة