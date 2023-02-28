اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس الوزراء يزور مؤسسة قطر خلال تواجده بالدوحة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 01:23 م
رئيس الوزراء يزور مؤسسة قطر خلال تواجده بالدوحة خلال الزيارة
رسالة الدوحة: هند مختار

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زار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء ، خلال زيارته لقطر يرافقه وزراء التخطيط والصحة والصناعة والمالية ، مؤسسة قطر وملعب مدينة العلوم . 
 
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة، أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، بحضور أعضاء الوفد الرسمي المصري، والشيخ/ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد/ حسين إبراهيم الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين.
 
وفي مستهل الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لدولة قطر على حفاوة الاستقبال التي لمسها وأعضاء الوفد الرسمي في هذه الزيارة الرسمية، التي تعدُ الأولى لرئيس وزراء مصري للدوحة منذ سنوات، كما رحب بالحضور من المسئولين ورجال الأعمال القطريين.

مصر وقطر

زيارة رئيس الوزراء لقطر

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

رابطة رجال الاعمال القطريين

الغرف التجارية القطرية

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