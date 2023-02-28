اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 04:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

خلال ساعات.. أولى جلسات نقض "مستريح" الأدوات الصحية بالفجالة على حبسه 3 سنوات

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 04:00 ص
خلال ساعات.. أولى جلسات نقض "مستريح" الأدوات الصحية بالفجالة على حبسه 3 سنوات محكمة _أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خلال ساعات تنظر محكمة جنح النقض الثلاثاء 28 فبراير، أولى جلسات الطعن بالنقض على حكم حبس مستريح الأدوات الصحية بالفجالة 3 سنوات، لاستيلائه على 6 ملايين جنيه.

كانت قررت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة في وقت سابق برئاسة المستشار محمد سليمان، في القضية رقم 5214 لسنة 2022 جنح مستأنف شمال القاهرة والمقيدة برقم 1823 لسنة 2022 جنح الأزبكية، بقبول استئناف مستريح الأدوات الصحية بالفجالة شكلاً وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم 3 سنوات بشقيه الجنائى والمدنى والزام، بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب محاماة.

وكانت قد أسندت النيابة العامة إلى المتهم وأخر أنه فى يوم غضون عامی 2020 ، 2021 توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبين قيمتها بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم م.م، م ع، م. ص، م. ا، ع. ع وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروتهم وذلك بإن استعملا طرق احتيالية من شانها ايهامهم بوجود مشروع كاذب وإحداث ربح وهمى وحصلا من المجنى عليهم على النقود بناء على ذلك الإيهام، وحيث أن النيابة العامة طالبت عقاب المتهم بالمادة 336 / 1عقوبات.


مستريح الأدوات الصحية

النصب والاحتيال

محكمة النقض

جرائم النصب



الموضوعات المتعلقة

نظر نقض "مستريح" الأدوات الصحية بالفجالة على حبسه 3 سنوات 28 فبراير

الإثنين، 20 فبراير 2023 10:49 ص

الحبس 3 سنوات لمستريح الأدوات الصحية وابنه بتهمة الاستيلاء على 4 ملايين جنيه

الإثنين، 06 فبراير 2023 01:05 م

محاكمة مستريح الأدوات الصحية بتهمة الاستيلاء على 4 ملايين جنيه.. اليوم

الأحد، 05 فبراير 2023 02:00 ص

غدا.. استكمال محاكمة مستريح الأدوات الصحية بتهمة النصب والاستيلاء على 4 ملايين جنيه

السبت، 04 فبراير 2023 10:01 م

تأجيل محاكمة مستريح الأدوات الصحية بتهمة النصب والاستيلاء على 4 ملايين جنيه

الأحد، 15 يناير 2023 01:33 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة