اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 مارس 2023 12:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خبير بالعلاقات الدولية: العلاقات المصرية المجرية شهدت طفرة في عهد الرئيس السيسي

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 10:47 م
خبير بالعلاقات الدولية: العلاقات المصرية المجرية شهدت طفرة في عهد الرئيس السيسي مداخلة الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة رئيس الوزراء المجري لمصر، يأتي في إطار الدبلوماسية المصرية النشطة والحيوية التي تسعى توظيف الشراكات المختلفة شرقا وغربا من أجل تعزيز التنمية في الداخل وما يعود بها من نفع على المواطن المصري.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "الرئيس عبد الفتاح السيسي وصف العلاقات المصرية المجرية، بأنها نموذج يحتذى به، حيث يمتد تاريخ العلاقات بين البلدين إلى عام 1928، وهذه العلاقات شهدت طفرة في عهد الرئيس السيسي، خاصة في عام 2015، فمنذ ذلك التاريخ أصبحت العلاقات بين البلدين تشهد طفرة حقيقية".

وقال: "العلاقة بين البلدين تشهد الآن نقلة نوعية، من النواحي السياسية والاقتصادية، وعلى مستوى التعاون والشراكة الاستراتيجية، والمجر دولة مهمة في شرق أوروبا، خصوصا أن مصر منفتحة على كل الدوائر، وهناك اختراق مصري لتجارب تنموية مهمة ومن بينها المجر".

وتابع: "المجر تمكنت من التحول من الاقتصاد الاشتراكي إلى الاقتصاد الحر، والناتج القومي يزيد عن 200 مليار دولار، وفي المقابل مصر تمثل اقتصاد واعد، وبالتالي بمنطق المنفعة المشترك، فإن هناك رغبة في تقوية تلك العلاقة بين البلدين"


مصر

المجر

العلاقات المصرية المجرية

الاقتصاد المصرى



الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس يستقبل رئيس وزراء المجر وأعضاء بالحكومة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 08:05 م

شراكة استراتيجية بين مصر والمجر.. غدا على صفحات اليوم السابع

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 07:08 م

شيخ الأزهر ورئيس وزراء المجر يؤكدان تضامنهما فى الحفاظ على كيان الأسرة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 06:15 م

الرئيس السيسى يلتقى رئيس وزراء المجر بقصر الاتحادية.. إنفوجراف

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 04:21 م

تفاصيل التعاون بين مصر والمجر.. الرئيس السيسى و"أوربان" يوقعان إعلانًا مشتركًا حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.. وتوقيع مذكرات تفاهم فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتعليم العالى

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 03:50 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة