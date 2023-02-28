اليوم السابع
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حبس حارس عقار 4 أيام لاتهامه بسرقة مجوهرات من شقة فى القاهرة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 02:13 م
حبس حارس عقار 4 أيام لاتهامه بسرقة مجوهرات من شقة فى القاهرة كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس حارس عقار 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات شخصية من إحدى الشقق السكنية فى منطقة الوايلى.

 

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الوايلى، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( حارس عقار - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى ) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة ( مصوغات ذهبية - مبلغ مالى - عدد 3 ساعات رجالى ) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المسروقات وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.


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