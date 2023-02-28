جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين 2023.. اعرف مواعيد الاختبارات

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (stem) وذلك بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت الوزارة أن ال امتحانات تبدأ يوم الإثنين 12 يونيو 2023 وتستمر حتي يوم 15 يوليو 2023 وفقاً للجدول التالي :-

- يوم الاثنين 12 يونيو 2023: يؤدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الأحد 18 يونيو 2023: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية).

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الانجليزية).

- يوم الأحد 25 يونيو 2023: مقاييس المفاهيم .

-من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحي.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023: مقاييس المفاهيم (الفيزياء) العلوم والرياضيات

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) العلوم ، ومفاهيم المقاييس الرياضيات التطبيقية للشعبة رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023: مقاييس المفاهيم اللغة الانجليزية.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.

-يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 : مقاييس المفاهيم (الأحياء)، ومقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).

- يوم السبت15 يوليو 2023: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء).