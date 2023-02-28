جامعة الإسكندرية تحصل على المركز الأول بمؤشر إنتاج الابتكارات وبراءات الاختراع

الإسكندرية أسماء على بدر

كرم مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، الأساتذة والطلاب الذين ساهموا في حصول جامعة الإسكندرية على المركز الأول في ترتيب مؤشر إنتاج الابتكارات وبراءات الاختراع والمركز الثاني والميدالية الفضية في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة عن مشروع إنتاج الهيدروجين الاخضر والأمونيا الخضراء، وذلك فى ختام فعاليات معرض القاهرة الدولى للابتكار 2023 فى نسخته السابعة، الذى نظمته وزارة التعليم العالى وأكاديمية البحث العلمي للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحت إشراف الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وأكد رئيس الجامعة خلال تكريمه للطلاب، أن الجامعة حريصة على رعاية رواد الأعمال والمبتكرين من طلاب الجامعة والباحثين والمشروعات الناشئة ومساعدتهم على تحويل خطط أعمالهم ونماذج منتجاتهم إلى أعمال ناجحة، ودعمهم وتبنى تنفيذ أفكارهم المرتبطة بالصناعة لضمان إدارة فعالة للإبداعات البشرية.

وكرم رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد الله مسعد زين الدين عميد كلية الزراعة السابق ـ والمشرف على فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان، الدكتورة دينــــا أحمد الجيــارـ الأستاذ المساعد بكلية الهندسة ومدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا "تايكو"، الدكتورة فايزة عارف فتوح ـ أستاذ الفيرولوجى ـ قسم النبات والميكروبيولوجى بكلية العلوم.

كما كرم الطالب إبراهيم محمد إبراهيم أحمد كليـة الهندســة، الطالب مصطفى محمد محمد خميس كليـة الهندســة، الطالب مصطفى محمد عثمان عبد الحليم ـ كليـة الهندســة، الطالب يحيى خليل حسن خليل كليـة الهندســة، الطالب يوسف صلاح عبد الجواد العساس كليـة الهندســة، الطالب أحمد حسام مصطفى هيبـه كليـة الهندســة ، الطالبة حنين محمد أنـــور كليـة الهندســة.

كما كرم الطالب أسـر محمد عاطــف كليـة الهندســة الطالب كيرلس محروس سعد الله كليـة الهندســة، الطالب محمد أسامة سلامـة كليـة الهندســة، الطالب محمد حسين محمد حسين الزهيرى كليـة الهندســة، الطالب محمد أحمد رفعت الهلب كليـة الهندســة، الطالبة جهاد صبرى رجب يوسف كليـة الهندســة، الطالبة يارا محمود البرنس إسماعيل كليـة الهندســة، الطالب عبد الله إبراهيم مصطفى محمود كليـة الهندســة، الطالبة جودى طارق فتحى المرشدى كليـة الهندســة، الطالبة مريم أحمد فتحــــى كليـة الهندســة الطالب يحيى سعيد حامد جويلـى كليـة الهندســة.