اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 10:37 م
أكرم القصاص
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تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 24 ألف سيدة خلال حملة "حقك تنظمي" بالبحيرة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 10:36 م
تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 24 ألف سيدة خلال حملة "حقك تنظمي" بالبحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة- ناصر جودة

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أشادت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بمبادرة "حقك تنظمى"، والتى تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات ،خاصة بالمناطق النائية و المحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان.
 
 
وأضافت، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، في يومها الرابع بالمرحلة الأولي، قدمت الخدمة الطبية لعدد 24 ألف منتفعة بالمحافظة  لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة .
 

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن حملة لتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي» وذلك بـ 25 محافظة على مستوى الجمهورية، بدءاً من يوم السبت 3ديسمبر 2022 وحتى 22 ديسمبر2022.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تأتي بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالحفاظ على استمرارية إتاحة وتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية.

وأضاف أن الحملة تقدم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجميع إدارات محافظات "الجيزة، والقاهرة، والبحيرة، والإسكندرية، ودمياط، والقليوبية، وجنوب سيناء، وبورسعيد، وشمال سيناء، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح، والشرقية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والغربية، والوادي الجديد".

وتابع "عبدالغفار" أن الحملة تنطلق في المحافظات المستهدفة على مرحلتين، وتكون أولهما خلال الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر، بينما تنطلق المرحلة الثانية خلال الفترة من 18 وحتى 22 من الشهر نفسه، حيث يتم توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة لرفع معدلات الاستخدام، حرصاً على صحة الأم والطفل.

 


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