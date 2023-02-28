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تعيين أعضاء جدد بالهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر والمنيا

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 02:57 م
تعيين أعضاء جدد بالهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر والمنيا أحمد عيسى وزير السياحة والآثار
كتب محمد أسعد

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نشرت الجريدة الرسمية، قرارات وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، بشأن تعيين عدد من ممثلي غرف السياحة والخبراء في مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظتي البحر الأحمر والمنيا.
 
وقرر وزير السياحة تعيين كلا من؛ أحد راضي طه ممثلا عن الغرفة التجارية، وجابر جرجس موسى ممثلا عن شعبة الفنادق، وعبدالرحيم أحمد ممثلا عن شعبة الشركات السياحية، وأمير زيدان، وثروت الأزهري، وثروت برسوم، وهم من المهتمين بشئون السياحة بمحافظة المنيا، وذلك بعضوية مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة المنيا لمدة سنتين.
 
كما قرر وزير السياحة تعيين كلا من؛ محمد علي الشاعر ممثلا عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وصلاح إبراهيم، ممثلا عن غرفة العاديات والسلع السياحية، وعلاء الدين طلعت ممثلا عن غرفة المنشآت الفندقية، وخالد عبدالجليل،  ممثلا عن الغرفة التجارية، وتامر سمير وزهير خيرالدين، من المهتمين بشئون السياحة، وذلك بعضوية مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة البحر الأحمر لمدة سنتين.
 
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تنشيط السياحة

البحر الأحمر

شرم الشيخ

الغردقة

السياحة في مصر



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