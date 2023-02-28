تطوير ترعة المريوطية من الهرم لمنشأة البكارى لإقامة ممشى سياحى ومواقف حضارية

كتبت – مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بقطاعات ترعة المريوطية الخمس الجارى تطويرها بداية من المنطقة المحصورة من شارع الأهرام وحتى الملك فيصل بطول 450 مترا، والثانى حتى كوبرى الشيشينى بطول 650 متر، والثالث حتى الطريق الدائرى بطول 1300 متر، والرابع حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.

وخلال الجولة شدد محافظ الجيزة على مسئولي الجهات المعنية بالمحافظة بضرورة التنسيق وإسراع وتيرة العمل والانتهاء من تحويل المرافق المتعارضة بمختلف القطاعات لتسليم المشروع وفق الجداول المحددة.

وتابع المحافظ الأعمال بكافة القطاعات والتى من المقرر أن تتضمن إقامة ممشى سياحى ومواقف لسيارات السرفيس وساحات انتظار ونقاط خدمية بكل قطاع منها وغرف للإدارة ومناطق إستثمارية لاستغلال العائد منها لصيانة الأعمال إلى جانب النهوض الحضارى بالمناطق المحيطة وتنفيذ مخططات مرورية لتحسين الحركة بها وتهذيب الاشجار ورفع كفاءة منظومة النظافة.

وأكد المحافظ على ضرورة أن يتم تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى خدمى وبالمواصفات المحددة لضمان عوامل الاستدامة مؤكدا على ضرورة توفير مختلف الخدمات بمواقف السرفيس لخدمة المواطنين وتسليم القطاعات بالمستوى الذى يضمن توفير أعلى سيولة مرورية لحركة السيارات بالمناطق المحيطة ومراعاة المظهر الجمالى لأعمال التطوير لتحقيق نقلة حضارية شاملة لسكان تلك المناطق، مشددا على رفع المخلفات أولا بأول وتوفير شبكة لصرف مياه الأمطار، مع مراعاة تأمين حركة المارة من خلال وضع الإرشادات واللوحات التحذيرية لتوعيه المواطنين بمواقع الأعمال.

كما وجه راشد ببحث مخطط مرورى شامل للمنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائرى مع المريوطية لرفع كفاءة الحركة للقادم من الطريق الدائرى إلى مناطق المنشية والمريوطية والعكس والمناطق السكنية المحيطة بها.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حى الطالبية ومحمد عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لرى القاهرة والجيزة ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى ومسئولى الإدارة العامة لمرور الجيزة وخالد عبدالحميد مدير عام صرف شمال الجيزة.



أعمال التطوير بقطاعات المريوطية



أعمال التطوير



تطوير ترعة المريوطية لإنشاء ممشى سياحي ومواقف



تطوير قطاعات المريوطية لإنشاء مواقف وساحات انتظار



تطوير قطاعات المريوطية



تطوير قطاعات ترعة المريوطية لإنشاء مواقف حضارية



محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بترعة المريوطية