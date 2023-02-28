تشغيل أولى محطات محولات كهرباء جهد 500 لتفريغ الطاقة المولدة من "بنبان"

كتبت رحمة رمضان

نجحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيادة المهندسة صباح مشالى فى وضع الجهد علي محطة محولات نجع حمادي الصناعيه جهد 500/220/66/11 ك.ف ، صباح اليوم.

وتعد محطة نجع حمادي الصناعية واحدة من أكبر محطات المحولات جهد 500 ك.ف ومحطة ربط بين الشبكة الجديدة جهد 500 شرق النيل والشبكة القديمة غرب النيل وكذلك لتفريغ الطاقة المولدة من محطات الطاقة الشمسية بنبان واضافة قوية للشبكة القومية عامة ولصعيد مصر بشكل خاص.

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الاكثر احتياجا ستلعب دورا هاما فى تطوير و رفع مستوى الخدمة المقدمة لاهالى الصعيد بالنسبة للكهرباء و بعد انتهاء المبادرة ستصبح جودة الخدمة مثل المدن الكبرى و القاهرة.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن إنشاء محطات توليد جديدة بالصعيد لتوليد الكهرباء ساهم فى القضاء على اﻻنقطاعات التى كان يعانى منها أهالى الصعيد نظرا لبعد محطات التوليد عن المشتركين ، لافتا إلى أن شركتى مصر العليا و مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تمكنوا من إضافة قدرات جديدة بمحافظات الصعيد بلغت إجمالى قدرتها 8 اﻷف 823 ميجا وات ليصبح إجمالى القدرات المتاحة بصعيد مصر أكثر من 12 ألف ميجا وات، بتكلفة تجاوزت الـ 102 مليار جنيه.