"تربية رياضية الإسكندرية" تتسلم مشروع التحول الرقمى فى نظم التقويم والقياس

الإسكندرية أسماء على بدر

تسلمت كلية التربية الرياضية بنات جامعة الإسكندرية مشروع التحول الرقمى فى نظام القياس والتقويم فى إطار زيارة متابعة مركز القياس والتقويم وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية والدكتورة مها محمد أمين، عميدة الكلية ومدير مشروع القياس والتقويم كل من الدكتورة.

جاء ذلك بحضور الفريق التنفيذى للمشروع من الكلية برئاسة الدكتورة شيرين عبد الوهاب، مسئول وحدة القياس والتقويم بالكلية وفريق العمل وتم عرض كل ما تم من أعمال لتنفيذ مشروع الكلية ومتابعة سير العمل به والمراجعة على مخرجات المشروع والتعرف على أهم الدورات التى تم تدريب الطالبات عليها وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالكلية والتعرف على أهم نقاط القوة والضعف والإجراءات التصحيحية.

كما شمل المشروع مراجعة الملفات الخاصة بالدورات وبالتحليل الإحصائي والتصحيح الإلكتروني وبنوك الأسئلة والاطلاع على السياسات الخاصة بالورقة الإمتحانية، والاطلاع على نموذج لشكل ورقة الأسئلة وورقة الإجابة.