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تحليل الـ"DNA" سلاح فك الألغاز في القضايا المعقدة.. كيف يحدث ذلك؟

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 03:00 ص
تحليل الـ"DNA" سلاح فك الألغاز في القضايا المعقدة.. كيف يحدث ذلك؟ تحاليل DNA- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تحليل "DNA"  يعتبر من التحاليل الهامة لكشف هوية المتهمين، فى القضايا المعقدة والتي تتسم بالصعوبة في واقعها، بالإضافة لاستخدامه فى قضايا إثبات النسب.
 
ويعتبر تحليل "DNA" هو تحليل للحمض النووى، من خلال إحدى خصائص الإنسان الحيوية، من خلال الوصول إلى المادة الوراثية الموجودة فى الإنسان "الجينات" والتى تميز كل شخص عن الأخر، خاصة وأن لكل إنسان صفاته الوراثية المختلفة، ويساعد تحليل "DNA"  على تحديد هوية الفرد بناءً على الحمض النووى المتوفر، ويتم عن طريق أخذ عينة بطرق وأساليب مختلفة، سواءً عن طريق الفم، أو اللعاب، أو الشعر، أو حتى عن طريق الأظافر، أو الدم، وتعتبر العينات المأخوذة من اللعاب وخلايا الفم هى الأسهل والأكثر دقة.
 
واستخدمت الأجهزة الأمنية، تحليل "DNA" فى كشف العديد من القضايا الهامة، بعد التعرف على هوية المتهمين الذين نفذوا الجرائم سواءً كان ذلك في القضايا الإرهابية او الجنائية أو غيرها.

تحليل dna

الطب الشرعى

كشف هوية المتهمين

القضايا الارهابية



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