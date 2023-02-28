تحرير 43 محضرا ومخالفة متنوعة فى حملات مكثفة لـ"تموين الأقصر"

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات تموينية مكثفة نجحت فى تحرير 43 محضر ومخالفة متنوعة للمخابز وتجار التموين، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باستمرار الحملات التموينية على المخابز والمحلات بصورة يومية.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنه قامت المديرية بحملات تموينية، أسفرت عن تحرير 43 محضرا، شملت ما يلى (7 إنتاج خبز ناقص الوزن - 10 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 1 توقف مخبز عن الانتاج - 1 عدم وجود ميزان حساس - 2 عدم وجود سجلات مرور - 2 عدم وجود نظافة - 2 عدم وجود قائمة - 11 عدم الإعلان عن الأسعار- 1 سلع مجهولة المصدر ( 500 كيلو ردة خشنة ) - 2 عدم وجود شهادة صحية - عدد 4 غلق تجار تموين).

وفى نفس السياق، كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن نجاح إدارة حماية المستهلك على مدار الفترة الماضية فى فحص 150 شكوى مقدمة من المواطنين والجهات المعنية، كما تم تلقى 969 شكوى تموينية بالمديرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وبما يحقق صالح المواطنين.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار لـ"اليوم السابع"، أنه فى قطاع تحقيق الشكاوى الواردة للمديرية، قامت المديرية باستقبال 969 شكوى من المواطنين بشأن وجود مشاكل ببطاقاتهم التموينية، كما تم تفعيل دور إدارة حماية المستهلك بالمديرية، حيث قامت الإدارة بفحص إجمالى 150 شكوى مقدمة من المواطنين والجهات المعنية في مجال الغش التجاري وخدمات ما بعد البيع، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وبما يحقق صالح المواطنين.

أما عن الخدمات على مدار الفترة الماضية بقطاع التموين، فقد أكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة بالأقصر، أنه تم تنفيذ الأوكازيون الصيفي والشتوي لتخفيض أسعار الملابس والأحذية والسجاد والموكيت، حيث تم اشتراك 150 محل ومعرض لعرض تلك المنتجات بأسعار تقل عن مثيلتها بحوالي من 15 لـ30%، مما أدى إلى توفير تلك المنتجات بأسعار ملائمة للمواطنين وكافة طوائف وطبقات المواطنين بالمحافظة.



الحملات على المخابز بالأقصر