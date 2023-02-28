تأجيل محاكمة البلوجر "لوشا" فى قضية الخطف لجلسة 25 مارس

كتب أحمد إسماعيل

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة البلوجر الشهير بـ" لوشا"، المتهم في قضية خطف، والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 10 سنوات، لجلسة 25 مارس المقبل لسماع شهادة مجرى التحريات.

وفي وقت سابق قررت جهات التحقيق استمرار حبس البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ لوشا، والذي اشتهر بجملة عبر فيديوهات يبثها عبر صفحته بجملة "البونبوناية بقا"، وتم تحديد جلسة أمس الاثنين 27 فبراير 2023، لإعادة إجراءات محاكمته.

كانت البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على "لوشا" والبالغ من العمر 36 عاما دون عمل، أثناء إحدى الدوريات، وبعد الكشف عليه تبين أنه هارب من حكم قضائي جنايات الهرم بتهمة خطف، وتم ترحيله إلى حجز الجيزة ومنها إلى قسم شرطة الهرم لتنفيذ الحكم الصادر ضده.