اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 07:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

بعد قليل.. النطق بالحكم في طعن صاحب شقة الزمالك وزوجته على سجنهما 5 سنوات

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 07:00 ص
بعد قليل.. النطق بالحكم في طعن صاحب شقة الزمالك وزوجته على سجنهما 5 سنوات مالك شقة الزمالك
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت محكمة النقض جلسة الثلاثاء 28 فبراير للحكم في الطعن المقدم من صاحب شقة الزمالك وزوجته على الحكم الصادر ضدهما بالسجن لاتهامهما بحيازة الآثار والاتجار بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شقة الزمالك".

وشهدت الجلسة السابقة تسليم المتهم نفسه إلى محكمة النقض، وهو ما يفرضه القانون لقبول طعنه من الناحية الشكلية لتتحفظ قوات الأمن عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الحميد همام، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وفاطمة قنديل وعبد الله سلام، بالسجن 5 سنوات على مالك شقة الزمالك وزوجته، بتهمة الاتجار فى الآثار وغرامة مليون جنيه.

أحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، في وقت سابق مالك شقة الزمالك وزوجته، إلى محكمة الجنايات، لاتجارهما فى الآثار، باعتيادهما شرائها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما ألفًا وثلاثمائة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (1384) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة (محمد على)، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار.

ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما مئة وتسعَ عشرة قطعة (119) من ممتلكات أسرة (محمد على) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

هذا، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهميْنِ من شهادة ستة عشر شاهدًا من بينهم حُرّاس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهميْن، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلًا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرَتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.

 

 


شقة الزمالك

محكمة النقض

الاثار

تهريب الاثار

الجنايات



الموضوعات المتعلقة

مغارة على بابا.. حيثيات حكم حبس مالك شقة الزمالك وزوجته 5 سنوات.. المحكمة: اعتاد الاتجار بالقطع الأثرية طوال 60 عاما.. المتهم: كنت مشارك شخص لجمع التحف وبيعها.. ويؤكد: "مراتى اشترت محل نعمله مخزن للمقتنيات"

الخميس، 21 يوليو 2022 01:50 م

السجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لمالكى شقة الزمالك بتهمة الاتجار في الآثار.. لايف

السبت، 18 يونيو 2022 02:45 م

شاهد لحظة الحكم على مالك شقة الزمالك وزوجته بتهمة الاتجار فى الآثار

السبت، 18 يونيو 2022 01:21 م

ننفرد بنشر أول صور لمالك شقة الزمالك وزوجته بقضية "مغارة على بابا"

السبت، 18 يونيو 2022 12:58 م

5 سنوات سجنا وغرامة مليون جنيه لصاحب شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا

السبت، 18 يونيو 2022 12:42 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة