برلمان الدنمارك يحث مشرعيه على مقاطعة "تيك توك" بسبب الأمن السيبراني

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حث البرلمان الدنماركي اليوم الثلاثاء المشرعين على عدم استخدام تطبيق "تيك توك" على هواتف العمل الخاصة بهم كإجراء للأمن السيبراني، مؤكدا أنه "ثمة خطر من التجسس".



وقال رئيس البرلمان الدنماركي سورن جيد إنه تم إرسال بريد إلكتروني اليوم إلى المشرعين والموظفين مع "توصية قوية بحذف تطبيق تيك توك إذا كنت قد قمت بتثبيته مسبقا"، بحسب وكالة أنباء أسوشيتيد برس.



واتخذ البرلمان هذا الإجراء بعد تقييم من مركز الأمن السيبراني في الدنمارك، والذي قال إن هناك خطر بحدوث تجسس. والوكالة هي جزء من جهاز المخابرات الأجنبية في الدنمارك.



ولم يُعرف على الفور عدد المشرعين الدنماركيين الذين قاموا بتثبيت تطبيق "تيك توك". وفي الأيام الأخيرة، أعلن العديد من السياسيين أنهم حذفوا التطبيق من هاتف عملهم لأسباب تتعلق بالأمن السيبراني.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي إنه حظر مؤقتا "تيك توك" من الهواتف التي يستخدمها الموظفون كإجراء للأمن السيبراني.



ويأتي إجراء الاتحاد الأوروبي عقب خطوات مماثلة في الولايات المتحدة، حيث حظرت أكثر من نصف الولايات الخمسين في البلاد والكونجرس تطبيق "تيك توك" من الأجهزة الحكومية الرسمية.