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بدء نظر أولى جلسات نقض "مستريح" الأدوات الصحية بالفجالة على حبسه 3 سنوات

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 10:45 ص
بدء نظر أولى جلسات نقض "مستريح" الأدوات الصحية بالفجالة على حبسه 3 سنوات محكمة النقض- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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بدأت منذ قليل محكمة جنح النقض جلسة الثلاثاء، لنظر أولى جلسات الطعن بالنقض على حكم حبس مستريح الأدوات الصحية بالفجالة 3 سنوات، لاستيلائه على 6 ملايين جنيه.
 
كانت قررت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة في وقت سابق برئاسة المستشار محمد سليمان، في القضية رقم 5214 لسنة 2022 جنح مستأنف شمال القاهرة والمقيدة برقم 1823 لسنة 2022 جنح الأزبكية، بقبول استئناف مستريح الأدوات الصحية بالفجالة شكلاً وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم 3 سنوات بشقيه الجنائى والمدنى والزام، بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب محاماة. 
 
وكانت قد أسندت النيابة العامة إلى المتهم وأخر أنه فى يوم غضون عامی 2020 ، 2021 توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبين قيمتها بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم م.م، م ع، م. ص، م. ا، ع. ع وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروتهم وذلك بإن استعملا طرق احتيالية من شانها ايهامهم بوجود مشروع كاذب وإحداث ربح وهمى وحصلا من المجنى عليهم على النقود بناء على ذلك الإيهام، وحيث أن النيابة العامة طالبت عقاب المتهم بالمادة 336 / 1عقوبات.
 
 

مستريح الأدوات الصحية

النصب والاحتيال

محكمة النقض

جرائم النصب



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