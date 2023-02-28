بايدن: زيادة نسبة عقود الاستثمار للأمريكيين من أصول أفريقية بحلول 2025 لـ50%

وقال في كلمته بمناسبة الاحتفال بشهر الأمريكيين من أصول أفريقية اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته قناة الحرة الأمريكية إن الأمريكيين من أصول أفريقية لهم بصمتهم القوية في كتابة التاريخ الأمريكي، مؤكدا أن الاهتمام بالتاريخ يرسخ عظمة الأمم.

واستعرض بايدن -خلال الاحتفال- مساهمات الأمريكان الأفارقة ودورهم المهم في المجتمع الأمريكي عبر التاريخ، لافتا إلى أن إدارته سعت على مدار عامين من تحقيق التساوي بين الطبقات لدحض إي نوع من التمييز والعنصرية.

وأكد أن إدارته سعت إلى زيادة نسبة الأجور لدى الأمريكين الأفارقة حتى أصبحت هي الأعلى، إضافة إلى رعايتهم صحيا من خلال نظام التأمين الصحي، مشيرا إلى مشروعاتهم كان لها مردودها القوي في الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن واشنطن تسعى حاليا إلى تطوير العديد من المنظومات منها القضاء، والتعليم، والأمن السيبراني ومكافحة التمميز العنصري، على أن يتم الاستعانة بالأمريكان من أصول أفريقية للعمل في مجال القضاء، مؤكدا أن إدارته ساهمت في تعيين النساء الأفريقيات في العديد من المجالات أكثر من أي إدارة سابقة .